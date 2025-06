É hoje! Rosangela Donadon convida população para Rodeio em Corumbiara

Nesta quinta-feira, 5 de junho, teve início a etapa de Corumbiara do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul de Rondônia, uma iniciativa da deputada estadual Rosangela Donadon, com recursos destinados ao fomento do evento, que está sendo executado pela AACELFA.

Com programação estendida até o próximo domingo, 8 de junho, o rodeio promete atrair um grande público com noites de montarias, shows e manifestações da cultura sertaneja. A entrada é gratuita para toda a população.

A deputada Rosangela Donadon destacou a importância da valorização cultural e do lazer nas comunidades do interior. “É gratificante ver o público participando, as famílias reunidas e a tradição sertaneja sendo fortalecida. O circuito tem proporcionado momentos especiais por onde passa”, afirmou.

O 1º Circuito de Rodeios já passou por Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, sempre com forte adesão popular e reconhecimento pela organização e estrutura dos eventos.

A etapa de Corumbiara reforça o compromisso com a valorização da cultura local e o fortalecimento das tradições do povo rondoniense.