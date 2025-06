Homem é preso em chácara com arma e munição durante operação em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 5, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo, em uma propriedade rural localizada na zona rural de Vilhena.

O cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão ocorreu na Chácara Três Irmãos, alvo de investigação da Polícia Civil com base em denúncias sobre possível presença de materiais ilícitos no local.

Durante as buscas, que abrangeram todos os cômodos e edificações da propriedade, os policiais localizaram uma espingarda calibre .22 sobre a cama do quarto principal. A arma estava desmuniciada, mas em local de fácil acesso e sem qualquer acondicionamento seguro, o que caracteriza irregularidade na posse.

Em continuidade à diligência, a equipe do canil da Polícia Militar realizou varredura com o auxílio de um cão farejador. O animal indicou a presença de material suspeito dentro de um armário na cozinha. Ao verificar o local, os agentes encontraram uma munição intacta de calibre .22, compatível com a arma apreendida.

O proprietário da chácara, identificado como V., foi detido no local. Após ser qualificado e cientificado de seus direitos constitucionais, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para os procedimentos legais.

A arma e a munição foram catalogadas e encaminhadas às autoridades competentes para os trâmites subsequentes.