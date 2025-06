Acidente entre picape e Corola mobiliza Corpo de Bombeiros e PM na BR-435 em Cerejeiras

Um acidente de trânsito envolvendo uma picape e um Toyota Corola foi registrado na tarde deste domingo, 8, na BR-435, nas proximidades do secador da Boa Safra, em Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, testemunhas que presenciaram a colisão afirmaram que os ocupantes da picape aparentavam estar embriagados no momento do acidente. Após a batida, os mesmos se dirigiram ao hospital por meios próprios, sem aguardar socorro no local.

Já os ocupantes do Corola foram atendidos e encaminhados ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros ainda na rodovia.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, isolou a área e realizou o controle da cena até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia técnica, que deve apontar as causas do acidente.

Segundo informações extraoficiais, os envolvidos no acidente acabaram se encontrando na unidade de saúde e iniciaram um princípio de conflito, sendo necessária a intervenção de terceiros e posteriormente da própria Polícia Militar, que também atendeu à situação no hospital.

O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.