Condutora é presa por embriaguez ao volante durante operação Lei Seca em Vilhena

Na noite de sábado, 7, uma mulher identificada pela inicial M., foi presa em Vilhena durante uma ação da operação Lei Seca, realizada por equipes da Polícia Militar em conjunto com servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A abordagem aconteceu quando o veículo Ford/Ka conduzido por M., trafegava por uma das vias públicas monitoradas pela operação. Durante a fiscalização, a motorista foi convidada a realizar o teste do etilômetro, que apontou o resultado de 0,37 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões — valor acima do limite tolerado por lei.

Diante do resultado, foi constatada a infração prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que configura crime de trânsito em casos de embriaguez ao volante. A condutora apresentava sintomas claros de ingestão de bebida alcoólica e, por isso, recebeu voz de prisão.

Ela foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais, permanecendo à disposição da autoridade policial de plantão.

As medidas administrativas cabíveis também foram tomadas no local, e o veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado.

A operação Lei Seca visa coibir práticas perigosas no trânsito e garantir a segurança viária para toda a população.