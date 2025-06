Empresa é alvo de criminosos no centro de Vilhena

Na manhã de sábado, 7, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Juscelino Kubitschek, no centro de Vilhena.

A proprietária relatou aos policiais que havia encerrado as atividades na tarde de sexta-feira, 6, e ao retornar no dia seguinte, constatou que o imóvel havia sido invadido.

Do local, foi subtraída uma televisão de pequeno porte, da marca Blu Sens, provavelmente de 32 polegadas. Além disso, diversos cabos de energia elétrica foram cortados, inclusive os conectados ao sistema de leitura biométrica e aos computadores da empresa, o que indica uma possível tentativa de levar mais equipamentos.

Durante a averiguação, a guarnição percebeu que nos fundos do imóvel há um terreno com um prédio em processo de demolição. O cadeado da grade de acesso a esse terreno estava arrombado e, entre as estruturas dos dois imóveis, havia uma abertura que permitia acesso livre ao interior da empresa. A polícia acredita que esse foi o ponto utilizado pelos criminosos para cometer o furto.

A empresária informou que a vulnerabilidade desse ponto já havia sido tema de desentendimento entre o locador do imóvel onde funciona sua empresa e o proprietário do terreno vizinho.

Segundo ela, o dono da área em demolição se prontificou a fechar a passagem, reconhecendo o risco. No entanto, o locador do imóvel se opôs à medida, argumentando que a responsabilidade pela vedação seria exclusivamente do vizinho, e não do imóvel locado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que agora apura os fatos. Até o momento, ninguém foi preso.