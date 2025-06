Motociclista e passageiro ficam feridos em colisão com carro em Vilhena

Neste sábado, 7, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Zacarias Rocha de Azevedo com a Avenida Brasil, em Vilhena.

Ao chegar no local, os policiais constataram que a colisão envolveu uma motocicleta Honda Titan 150, de cor preta, conduzida por G., e um veículo Ford Ka, conduzido por L. Segundo apurado, a motocicleta trafegava pela Avenida Brasil no sentido Avenida Brigadeiro – BR-174 quando colidiu lateralmente com o Ford Ka, que seguia do bairro Alto dos Parecis em direção à Avenida Tancredo Neves.

Durante a averiguação, foi verificado que a condutora da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), resultando na lavratura de um auto de infração. O veículo Ford Ka, por sua vez, encontrava-se com o licenciamento anual vencido, configurando também infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A situação resultou na emissão de outro auto de infração.

Em decorrência do impacto, G., sofreu escoriações no tornozelo esquerdo, lesões nas coxas esquerda e direita, além de uma luxação no pulso esquerdo. O passageiro da motocicleta, identificado como M., sofreu uma lesão no dedão do pé direito e escoriações no cotovelo esquerdo.

Apesar dos ferimentos, tanto a condutora quanto o passageiro recusaram atendimento médico da equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve no local para prestar socorro.

Segundo a dinâmica do acidente, a motocicleta trafegava pela Avenida Brasil, via preferencial, quando foi atingida pelo Ford Ka que invadiu a preferência ao cruzar a Avenida Zacarias Rocha de Azevedo.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e os autos de infração foram devidamente lavrados.