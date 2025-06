Vanessa Lopes é eleita Rainha da 37ª Expocol em noite de gala em Colorado

Aconteceu na noite de sábado, 7, o tradicional Baile da Escolha da Rainha da 37ª Expocol, em Colorado.

O evento reuniu um grande público e movimentou o cenário cultural e social da cidade, marcando o início da contagem regressiva para a exposição agropecuária mais esperada da região.

Durante a noite, diversas candidatas desfilaram com trajes típicos e de gala, sendo avaliadas por uma comissão julgadora. Após as apresentações, foram anunciadas as representantes oficiais da Expocol 2025:

Rainha da Expocol: Vanessa Lopes (@vanessa_lopes180)

Princesa: Kelly Ventura (@_kellyy_v)

Madrinha: Letícia Guedes (@leticiaguedescantora)

Garota Peão: Juliana Rosa (@julianar0sa__)

As eleitas terão papel de destaque na programação da Expocol, participando da abertura oficial do rodeio, ações promocionais, desfiles e representações institucionais ao longo do evento.

Além das vencedoras, a organização do baile parabenizou todas as candidatas que participaram da disputa, destacando o brilho, a dedicação e o espírito sertanejo demonstrados por cada uma no palco. A escolha das representantes reforça a valorização da cultura local e o tradicionalismo do rodeio na região.

A Expocol 2025 promete ser uma das maiores edições do evento, com rodeios, grandes shows, exposição de animais e atrações para toda a família.