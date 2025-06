Aos 36 anos, arquiteto Markinho morre por graves complicações de saúde em Vilhena

Faleceu na noite de terça-feira (10), por volta das 23h, o arquiteto Marco Antonio Alevato Julio, conhecido em Vilhena como “Markinho”.

Aos 36 anos, ele enfrentava complicações graves de saúde e estava internado na UTI do Hospital “Bom Jesus” de Vilhena, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A causa da morte, segundo o atestado de óbito, foi pneumonia.

Markinho passou por uma cirurgia bariátrica há mais de 10 anos e, recentemente, seu estado de saúde se agravou. Diante da situação delicada, familiares e amigos organizaram uma campanha para ajudar nos custos de internação (leia mais AQUI). No entanto, na noite desta terça-feira, 10, surgiu uma vaga via SUS, possibilitando a transferência dele para o Hospital Regional.

O corpo do arquiteto está sendo velado nesta quarta-feira (11), no Memorial São Matheus, em Vilhena. Ao meio-dia, seguirá para a cidade de Assis, no interior de São Paulo, onde será sepultado no túmulo do avô materno.

Marco Antonio era conhecido e querido na comunidade vilhenense, e sua morte gerou comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão.