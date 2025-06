Cavalgada “Comitiva das Amigas” acontece no próximo domingo em Chupinguaia

Com o objetivo de valorizar a cultura sertaneja e fortalecer o protagonismo feminino no campo, a cidade de Chupinguaia se prepara para sediar a 1ª cavalgada “Comitiva das Amigas”.

O evento, que acontece no próximo domingo, 15, é organizado por Mayara Ottoni e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Wesley Araújo, comércio local e pecuaristas.

A concentração está marcada para as 8h, no Condomínio Agrícola Rondônia (secador), com início da cavalgada às 9h. O evento percorrerá parte da zona rural até chegar ao Barracão de Eventos da APAE, onde, a partir das 12h, será realizada a tradicional queima do alho, símbolo da culinária típica dos tropeiros com presença confirmada do Reboque Malvadão.

Mayara Ottoni, organizadora do evento, agradece o apoio da comunidade e da APAE de Chupinguaia.