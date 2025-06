COLORADO: cavalgada marca abertura da 37ª Expocol com grande participação popular

A tradicional cavalgada de abertura da 37ª Expocol movimentou as ruas de Colorado do Oeste na tarde desta quarta-feira, 11 de junho.

O cortejo percorreu as principais avenidas do centro da cidade e encerrou no Parque de Exposições Marcos Donadon, marcando oficialmente o início da maior feira agropecuária do Cone Sul de Rondônia.

De acordo com a organização, cerca de 700 cavaleiros participaram da cavalgada, tornando esta edição uma das maiores já realizadas na história da Expocol. A população compareceu em peso para prestigiar o evento, que já se tornou uma tradição e atrai visitantes de toda a região.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou o desfile, que contou com a presença das vencedoras do concurso da Rainha da Expocol 2025, além de diversas autoridades. Entre os presentes estavam o prefeito Edinho da Rádio, os vereadores Baiano Leiteiro, Jairzinho, Hélio Borracheiro e Carlinhos, os deputados estaduais Luzinho Goebel e Ezequiel Neiva, e o ex-deputado federal Natan Donadon.

Durante todo o percurso, o clima foi de festa e animação, com cavaleiros e amazonas desfilando em trajes típicos e comitiva organizadas. A diretoria da ASCCOL, responsável pela realização do evento, destacou que, como em todos os anos, não houve nenhum incidente registrado, evidenciando a disciplina e o comprometimento dos participantes com a ordem do desfile.

A cavalgada é um dos momentos mais esperados da Expocol, simbolizando a valorização das tradições rurais e dando início à extensa programação do evento, que vai até o próximo domingo, 15 de junho, com rodeios, feira da agricultura familiar, shows musicais, palestras técnicas e exposição de máquinas e animais.