Com noite histórica, FIMCA Vilhena abre 1º Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense

Uma noite histórica marcou o início do 1º Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense, promovido pela FIMCA Vilhena.

A cerimônia de abertura, realizada nesta terça-feira (10), reuniu acadêmicos, profissionais da saúde e estudantes de diversas áreas para celebrar a ciência, o conhecimento e o compromisso com a formação médica de excelência.

O evento teve início com a presença de autoridades que simbolizam a trajetória de credibilidade e crescimento da instituição. Estiveram presentes o Dr. Aparício Carvalho, Diretor-Geral do Grupo Educacional Aparício Carvalho, a Dra. Mariana Carvalho, Diretora de Expansão das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, e o Dr. Kedson Abreu Souza, coordenador do curso de Medicina da FIMCA Vilhena. A noite também contou com a participação de convidados especiais e lideranças da área da saúde regional.

O congresso, idealizado com o objetivo de integrar o meio acadêmico e os profissionais da saúde, se estende até o dia 12 de junho. A programação contempla palestras, minicursos e atividades práticas, que visam fomentar o desenvolvimento técnico, o raciocínio clínico e a troca de experiências entre os participantes.

Para o Dr. Aparício Carvalho, o congresso reforça a missão institucional de transformar a educação médica em um instrumento de impacto social. “A FIMCA acredita que investir na formação médica é investir no futuro da saúde em nossa região. Este congresso é reflexo do nosso compromisso com a qualidade e a inovação”, destacou.

A Dra. Mariana Carvalho também ressaltou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento dos acadêmicos. “Este congresso é um passo importante na jornada dos nossos estudantes de Medicina. Ele promove o conhecimento, o intercâmbio de experiências e o contato com grandes nomes da saúde. É gratificante ver a concretização deste momento, especialmente por lembrar com carinho da aula magna e da cerimônia de abertura do curso, ocasião em que também estive presente. O curso de Medicina da FIMCA Vilhena tem crescido com propósito, e este evento reforça ainda mais nossa missão educacional”, afirmou.

A acadêmica Isabela Baldin, da Turma 2 do curso de Medicina, que ingressou este ano na instituição, expressou sua gratidão pela realização do evento. “Estamos imensamente felizes e gratos por esse investimento da FIMCA em nossa formação. Participar de um congresso tão rico em conteúdo logo no início da nossa trajetória acadêmica é inspirador. Isso mostra o compromisso da instituição com o nosso futuro e nos motiva ainda mais a seguir com dedicação e amor à Medicina”, declarou.

Com uma proposta ampla e relevante, o I Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense representa um marco na história da FIMCA Vilhena, consolidando a instituição como referência na formação superior em saúde no estado de Rondônia.