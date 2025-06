Começa hoje a 37ª Expocol em Colorado: confira programação

A tradicional Expocol, Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste, chega à sua 37ª edição com uma extensa programação que movimentará o município entre os dias 11 e 15 de junho de 2025.

O evento será realizado no Parque de Exposições e contará com atrações voltadas ao agronegócio, entretenimento, shows, rodeios, torneio leiteiro, feira da agricultura familiar e palestras técnicas.

Programação detalhada por dia

Quarta-feira – 11/06 (Abertura Oficial)

15h00 às 17h00 – Cavalgada com saída do Posto BWM e chegada ao Parque

17h00 – Cerimônia oficial de abertura da 37ª Expocol

Feira da Agricultura Familiar (parceria com a Prefeitura e o Sebrae/RO)

Estande do IFRO com mais de 25 atrações

Exposição e comercialização de ovinos e reprodutores

Shows com artistas regionais e bailão ao ar livre

Quinta-feira – 12/06

8h00 – Recepção a visitantes e expositores

8h30 – Feira de tratores, máquinas e insumos com linhas de crédito

10h00 (Tatersal) – Palestra sobre o mercado da pecuária

12h00 – Almoço

21h00 – Início do rodeio em touros

22h00 – Bingo com prêmio de R$ 5 mil

23h00 – Shows regionais e bailão

Sexta-feira – 13/06

Programação similar à quinta-feira

10h00 (Tatersal) – Palestra sobre legislação ambiental e o sistema SIRFLOR/RO

Sábado – 14/06

Feira de máquinas e crédito rural durante todo o dia e à noite

12h00 – Almoço

14h00 (Tenda) – Julgamento de bezerras girolando e palestra técnica

21h00 – Show pirotécnico

21h10 – Rodeio em touros

22h20 – Bingo com prêmio de R$ 10 mil

23h30 – Show nacional com o cantor sertanejo Loubet

1h30 – Shows regionais e bailão

Domingo – 15/06 (Encerramento)

Atividades comerciais durante todo o dia

12h00 – Almoço

21h10 – Final do rodeio em touros

22h00 – Bingo com prêmio de R$ 5 mil

23h00 – Shows regionais e bailão

Torneio Leiteiro

11/06 – 18h00: Secagem das vacas participantes

12 a 14/06 – 6h00 e 18h00: Ordenhas e pesagens

15/06 – 10h00: Premiação no barracão do torneio

15/06 – 21h00: Apresentação dos vencedores na arena

Eventos permanentes durante a Expocol

Feira de Negócios

Bancos e cooperativas com ofertas de crédito rural

Feira da Agricultura Familiar, agroindústrias e artesanato

Shopping de reprodutores Nelore com selo Pró-Genética

Exposição e venda de ovinos

Estande do IFRO com degustações, oficinas e apresentações acadêmicas

Com entrada gratuita em diversos espaços e uma programação voltada para toda a família, a Expocol 2025 promete movimentar Colorado do Oeste com inovação no campo, tradição rural e muita cultura popular.