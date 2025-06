Começa o concurso leiteiro da 37ª Expocol, o maior da Região Norte

Teve início nesta quarta-feira, 11 de junho, o concurso leiteiro da 37ª Expocol, em Colorado do Oeste.

Considerada a maior competição do gênero na Região Norte do país, a disputa é uma das principais atrações da feira agropecuária e conta este ano com a participação de criadores de vários municípios do Cone Sul de Rondônia.

Estão na competição 16 vacas adultas e 6 novilhas. Entre os animais está a vaca Rafaela, campeã da edição passada, quando alcançou mais de 70 quilos de leite por dia. A ordenha de esgota ocorreu no final da tarde desta quarta, e as ordenhas oficiais começam na quinta-feira, 12 de junho, seguindo até o sábado, 14, com duas medições diárias: às 6h e às 18h. Vence o concurso o animal que produzir a maior quantidade total de leite, medida em quilos, ao final da última ordenha.

A premiação do concurso leiteiro da Expocol 2025 chega a R$ 50 mil em dinheiro, valor distribuído entre os proprietários dos animais com melhor desempenho. Os prêmios são patrocinados pela ASCCOL (Associação dos Criadores de Colorado do Oeste) e pelo Sicoob Credisul. Também serão entregues 25 prenhezes confirmadas de embrião sexado fêmea ½ sangue girolando, ofertadas pela Federação da Agricultura e pelo SENAR, além do sorteio de uma motocicleta zero quilômetro entre os participantes.

O concurso leiteiro é organizado e coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura (SEMAPIN) e pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), sob a supervisão da ASCCOL. A competição valoriza a pecuária leiteira, incentiva a melhoria genética do rebanho e fortalece o agronegócio da região.