Deputado Luizinho Goebel destaca importância da 37ª Expocol para economia e cultura de Colorado

O deputado estadual Luizinho Goebel destacou a relevância da 37ª Expocol para a cultura, economia e visibilidade de Colorado do Oeste e de toda a região do Cone Sul de Rondônia.

“Esse é um evento que representa a cultura brasileira, especialmente da nossa região, que é berço do agronegócio em Rondônia.

A Expocol atende todos os públicos: tem quem goste da cavalgada, quem prefira os shows, o parque de diversões, os eventos gospel. É um espaço democrático e de celebração das tradições”, afirmou o parlamentar.

Goebel ressaltou que a Expocol se consolidou como a maior feira agropecuária entre os sete municípios do Cone Sul, sendo também palco da maior cavalgada da região. “É uma conquista para Colorado do Oeste. Essa festa traz visibilidade para o município e movimenta toda a economia local”, explicou.

Segundo o deputado, o evento impulsiona diversos setores da economia, desde hospedagens até lojas e selarias. “As pessoas que vêm de fora gastam no hotel, no posto, no restaurante, nas lojas, na selaria. Isso é bom para o comércio e gera renda para o município”, disse.

Goebel também destacou a participação de instituições financeiras na Expocol. “Os bancos aproveitam esse momento para oferecer propostas especiais, com taxas de juros mais baixas, prazos melhores e descontos em produtos. Isso facilita investimentos por parte dos produtores rurais que querem adquirir maquinário ou veículos. A feira é o lugar certo para fechar bons negócios”, completou.

A 37ª Expocol segue até domingo com programação diversificada, atraindo visitantes de toda a região e promovendo o fortalecimento da agropecuária rondoniense.