FURTOS: câmeras de monitoramento flagram crimes, mas o “prende e solta” de suspeitos gera preocupação em Cerejeiras; vídeo

Uma onda de furtos que atinge o centro da Cerejeiras há 15 dias parece não chegar ao fim.

Graças à atuação das autoridades e ao trabalho das câmeras de monitoramento, vários suspeitos foram identificados.

Empresas são alvos dos “larápios”, tais lojas de confecções, farmácias, lojas de celulares e uma frutaria. Além disso, houve depredação em um comércio local.

As imagens das câmeras de monitoramento permitiram que os suspeitos dos crimes fossem identificados. Um dos suspeitos foi conduzido à delegacia e, após confessar furtos na cidade, foi levado para a audiência de custódia. No entanto, foi solto em menos de 5 horas.

O que chama a atenção é que, mesmo após assumir a autoria dos crimes, os outros acusados seguem soltos na cidade.

A situação gera preocupação na população local, que se sente insegura com a liberdade dos suspeitos. A rápida soltura do acusado após a audiência de custódia também levanta questionamentos sobre a eficácia do sistema de justiça.

As autoridades continuam investigando o caso e buscando garantir a segurança da população. No entanto, a comunidade local aguarda respostas e ações mais eficazes para prevenir novos crimes e garantir a tranquilidade na região.