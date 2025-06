Homem ameaça alunas com canivete dentro de escola em Vilhena

Na manhã da última quinta-feira (5), por volta das 10h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Escola Machado de Assis, localizada no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar no local, os policiais foram informados por um solicitante que duas alunas relataram terem sido abordadas por um homem identificado como J., enquanto se encontravam no pátio da escola durante o recreio.

Segundo as vítimas, J., aproximou-se por trás e puxou bruscamente o cabelo de uma delas. Assustada, a adolescente reagiu instintivamente com um tapa no rosto do agressor. Em resposta, o homem sacou um canivete e passou a perseguir as alunas em atitude agressiva.

As estudantes correram em direção ao banheiro da escola, tentando se proteger, mas foram seguidas por J., que chegou a apontar o canivete na direção das vítimas, proferindo ameaças dentro do local.

A situação só foi controlada quando um outro aluno interveio e conseguiu retirar o agressor do banheiro, impedindo que a situação evoluísse para uma agressão física mais grave.

A direção da escola foi informada imediatamente e acionou o Conselho Tutelar, cujos representantes compareceram à instituição e acompanharam os desdobramentos do caso.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e segue com os procedimentos cabíveis. As autoridades reforçam a importância da denúncia e da intervenção rápida em casos de violência dentro do ambiente escolar.