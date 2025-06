Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro no centro de Vilhena

Um acidente envolvendo um carro Corolla e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quarta-feira, 11, no centro de Vilhena, pela Polícia Militar.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a condutora da moto seguia pela Avenida Leopoldo Peres quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Getúlio Vargas, colidiu com o veículo que trafegava no sentido da BR-364.

Com o impacto, a motociclista, identificada pelas iniciais E.S., sofreu fratura exposta na perna esquerda. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e, posteriormente, registrou a ocorrência.