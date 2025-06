Mulher denuncia possível golpe após pagar por suposta vaga de estágio em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 11, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de suposto golpe na Avenida Major Amarantes, centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com o solicitante, identificado como W., que relatou uma possível prática de estelionato contra sua esposa e cunhada.

Segundo ele, dias antes, uma pessoa esteve na escola onde sua cunhada, identificada como A., estuda, distribuindo panfletos que anunciavam oportunidades de emprego ou estágio. Interessada, a jovem entrou em contato com os responsáveis e foi informada sobre um processo seletivo.

A irmã da vítima, esposa de W., também compareceu ao local, manifestando interesse em obter mais detalhes sobre a vaga. Após uma suposta prova e aprovação, A., foi orientada a realizar um pagamento no valor de R$ 200,00 via PIX. O detalhe que chamou a atenção foi que a transferência foi feita para uma chave vinculada a um CPF e não ao CNPJ da empresa.

Com o pagamento efetuado, a vítima assinou um contrato, mas afirmou que, por estar com pressa, não conseguiu ler o conteúdo integral do documento. Nesta quarta-feira, conforme orientado, ela retornou ao local e constatou que o contrato não se referia a uma vaga de estágio remunerado, mas sim à matrícula em um curso, o que, segundo ela, nunca foi mencionado durante as tratativas iniciais.

Diante da situação, ela expressou seu descontentamento à atendente da empresa, que informou haver a possibilidade de cancelamento, mas sem restituição do valor pago.

Preocupado com o possível golpe, o marido foi até o local e, considerando se tratar de propaganda enganosa ou até mesmo estelionato, acionou a Polícia Militar.

A gerente da empresa foi chamada para prestar esclarecimentos, porém, limitou-se a informar que o caso seria repassado ao setor jurídico da instituição, sem fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.

A ocorrência foi registrada no sistema mobile da PM e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde será analisada pela autoridade competente.