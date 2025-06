Operação da PM desarticula ponto estratégico do tráfico em Chupinguaia

Uma ação coordenada da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, munições e armas de fogo, desarticulando um ponto estratégico do tráfico no município de Chupinguaia.

Por volta das 22h30 de ontem, 10 de junho, a guarnição de serviço foi acionada por meio do smartphone funcional após o recebimento de uma denúncia em vídeo. A gravação mostrava uma conversa entre dois indivíduos, na qual um deles mencionava estar em posse de “três quilos de chá” — expressão comumente usada no meio criminoso para se referir à maconha.

Com base na denúncia, os policiais se deslocaram até um frigorífico, onde localizaram um dos envolvidos. Ele foi conduzido ao quartel da Polícia Militar e, durante entrevista informal, confessou que mantinha entorpecentes escondidos sob o colchão de sua residência. Após autorização verbal para busca domiciliar, a equipe encontrou 238 gramas de substância com odor e características semelhantes à maconha, fracionadas em 14 porções embaladas individualmente, prontas para venda. No mesmo local foram apreendidos um monóculo, um celular Motorola, duas munições calibre .32 deflagradas, uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme — material comumente utilizado para embalar drogas.

Questionado sobre a origem dos entorpecentes, o suspeito revelou que estava comercializando drogas há cerca de duas semanas e que dois tabletes de maconha haviam sido escondidos por sua esposa na casa da sogra, temendo represálias de um suposto fornecedor. A guarnição se dirigiu ao local indicado, onde uma testemunha relatou que o autor havia ordenado que seu esposo iniciasse a revenda de drogas em Chupinguaia. A mulher afirmou ainda que, ao perceber a presença policial, alertou o suspeito, que então foi até o local em uma caminhonete, recolheu os entorpecentes e fugiu.

O suspeito confirmou que havia recebido cerca de R$ 1.000,00 em drogas e, sem recursos para pagar a dívida, foi coagido a armazenar e revender os entorpecentes como forma de quitação.

Com essas informações, a guarnição localizou a residência do suposto fornecedor. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito arremessou pela janela um rifle calibre .22. Durante a abordagem, manteve-se em silêncio, mas sua esposa relatou que ele costumava viajar frequentemente a Rolim de Moura em companhia de um indivíduo conhecido como “Paulo”, com o objetivo de adquirir drogas para comercialização em Chupinguaia. A mulher também indicou os locais onde o suspeito escondia drogas e armamentos.

Durante as diligências, os policiais apreenderam:

Um rifle Delta calibre .22 com silenciador, luneta, dois carregadores e sem numeração,uma espingarda artesanal tipo “puxa fieira”, um cabo de revólver, 302 munições calibre .22 ogival, 2 munições calibre .22 ponta oca, 19 munições calibre .38 ponta plana, 4 munições calibre .38 ogival, 23 cartuchos calibres 12, 28 e 36 (sendo 10 deflagrados), 995 kg de substância aparentando ser maconha, 183 gramas de substância semelhante à cocaína, 23 gramas de substância aparentando ser crack, uma balança de precisão, um monóculo digital marca I A Trail, dois rádios comunicadores marca Boofeng, uma sacola com microtubos rosa para fracionamento de drogas, cinco aparelhos celulares, uma máquina de cartão da Mercado Pago e R$ 371,10 em dinheiro.

Diante do flagrante, todos os envolvidos receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais assegurados e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as providências legais cabíveis.

A operação representa um duro golpe contra o tráfico de drogas na região e reafirma o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população.