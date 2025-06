PF deflagra operação contra tráfico interestadual e lavagem de dinheiro em RO

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (10) a operação Duas Estações, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação estruturada nos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais no estado de Rondônia.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva nas cidades de Porto Velho, Buritis e Rolim de Moura, todos expedidos pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO).

As investigações tiveram início a partir da identificação de movimentações suspeitas relacionadas à remessa e distribuição de entorpecentes com origem na capital rondoniense. Diligências de inteligência constataram a existência de uma rede criminosa estruturada para o recebimento, ocultação e envio de drogas de Porto Velho para Goiânia/GO.

A análise do material e dos dados obtidos permitiu o mapeamento da atuação da organização criminosa, que utilizava artifícios para dissimular os entorpecentes e promover a lavagem de dinheiro, incluindo o uso de veículos de carga e a atuação em múltiplos estados da federação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros.