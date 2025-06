Preço da arroba do boi gordo tem expectativa de alta graças à China

O mercado físico do boi gordo se depara com predominante acomodação em seus preços, com registros pontuais de negociações acima da referência média.

De acordo com o analista da consuloria Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, as indústrias ainda se deparam com escalas de abate encurtadas, posicionadas entre cinco e sete dias úteis na média nacional.

“A aquisição de animais jovens, que cumprem os requisitos de exportação para a China segue complicada, o que pode resultar em elevação dos preços. As exportações permanecem em ótimo nível, e são a grande variável de demanda para a atual temporada”, disse.

Preços médios da arroba do boi gordo