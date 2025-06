Presidente Alex Redano manifesta apoio durante paralisação na BR-364

Na manhã desta terça-feira (10), a BR-364 foi interditada no quilômetro 563, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Cujubim.

A manifestação foi organizada pela Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia e contou com a participação de diversos produtores e lideranças rurais da região. O movimento tem como principal reivindicação a revogação do decreto que criou a Estação Ecológica Soldado da Borracha.

Durante o protesto, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), esteve presente e manifestou apoio aos produtores rurais. Redano destacou que os moradores das onze reservas criadas por decreto no governo do ex-governador Confúcio Moura não foram devidamente ouvidos, ferindo o princípio do devido processo legal.

“É inaceitável que decisões tão importantes sejam tomadas sem consultar as famílias que vivem e produzem nessas áreas há décadas. A CPI das Reservas já apontou irregularidades nesse processo, e nosso papel é cobrar providências”, afirmou o parlamentar.

Além do apoio às reivindicações, o deputado Alex Redano atuou diretamente para que a rodovia fosse parcialmente liberada, garantindo o tráfego em uma das faixas e evitando maiores transtornos à população. O parlamentar também reforçou que a manifestação é legítima e fundamental para garantir aos produtores o direito à permanência e à regularização das terras onde vivem e produzem há décadas.

O deputado reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa em buscar soluções para o impasse e garantir segurança jurídica aos produtores, que hoje enfrentam incertezas sobre o futuro de suas propriedades.

A manifestação na BR-364 foi pacífica e contou com o apoio de diversas entidades rurais. Os manifestantes prometeram manter o movimento até que sejam recebidos por representantes do governo federal e estadual para debater as demandas apresentadas.