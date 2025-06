VÍDEO: EXTRA DE RONDÔNIA vence em duas categorias e será premiado em noite de gala com artista de renome nacional em Vilhena

Mais uma vez, o site de notícias EXTRA DE RONDÔNIA será premiado em Vilhena. Agora, em duas categorias: Site de Notícias Mais Acessado e Jornal Local.

A premiação decorre de pesquisa de opinião pública feita pelo Instituto Ângulo Pesquisas e a entrega das homenagens ocorrerá neste sábado, 14 de junho, em jantar no Clube dos Estados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 a 21 de janeiro de 2025, no município de Vilhena. No quesito Site de Notícias Mais Acessado, o EXTRA DE RONDÔNIA obteve 36% de aceitação popular, enquanto que, na categoria Jornal Local, conquistou 56%.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta semana, Sidnei Silva, diretor da Ângulo Pesquisas, garante a precisão das informações que fornece nas pesquisas, o que resultou na credibilidade do Instituto ao longo de 29 anos de atividade.

PRÊMIOS AO LONGO DE 17 ANOS DE TRAJETÓRIA

O jornalista Orlando Caro, diretor da empresa jornalística EXTRA DE RONDÔNIA, agradeceu à população vilhenense pela confiança. “O EXTRA já faz parte da vida diária dos vilhenenses, comprovado através de dados diários do nosso sistema. Em nome de toda a equipe, agradeço, de coração, a todos, por esse importante reconhecimento e valorização do nosso trabalho”, destacou.

Desde sua criação em janeiro de 2008, o EXTRA DE RONDÔNIA coleciona inúmeros certificados e prêmios recebidos pelos relevantes serviços à sociedade rondoniense.

NOITE DE GALA

O evento que premiará empresários, autoridades políticas e profissionais de diversas áreas com o certificado de “Qualidade Profissional e Empresarial” terá a presença do renomado artista Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Narcisa, do SBT. Barnabé é vencedor do “Troféu Impressa” e “Troféu internet”.

>> NARCISA CONVIDOU OS VILHENENSES PARA O EVENTO: