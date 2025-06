COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

NOITE DE DEGUSTAÇÃO NO CATUAI HOTEL A noite da última terça-feira, foi especial com a agradável surpresa oferecida pelo Buffet CATUAÍ HOTEL em Cacoal/RO, a deliciosa degustação do cardápio que será servido no Troféu CACAU DE OURO 2025, que acontecerá no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do renomado hotel. Na ocasião, convidei meus parceiros responsáveis pelo sucesso do tradicional evento, que neste ano completa a 22ª Edição. Na foto estou entre Francisco Jr – MIDAS DNA empresa responsável pela TRANSMISSÃO, Luan Mamede, PAULO HENRIQUE DE SÁ de Ji-Paraná/RO, FOTÓGRAFO OFICIAL do evento, LINDA VON RONDON ESTILISTA responsável pelo meu traje no evento, ANA SILVA CHEF responsável pelo cardápio, MARCIO ERMENEGILDO DECORADOR, Tiago Wanderson chef dos garçons que atenderão ao evento, SILANDA LEMOS “Sol” Gerente do CATUAÍ HOTEL e o garçon Halisson Prado que atenciosamente nos serviu na degustação.

CHEF ANA SILVA DO CATUAI HOTEL A noite da última terça-feira, foi especial com a agradável surpresa oferecida pelo Buffet CATUAÍ HOTEL em Cacoal/RO, a deliciosa degustação do cardápio que será servido no Troféu CACAU DE OURO 2025, que acontecerá no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do renomado hotel. Na ocasião, convidei meus parceiros responsáveis pelo sucesso do tradicional evento, que neste ano completa a 22ª Edição. Na foto mostro sobremesas do cardápio, e estou entre SILANDA LEMOS “Sol” Gerente do CATUAÍ HOTEL e CHEF ANA SILVA responsável pelas delícias servidas na prazerosa e descontraída noite no RESTAURANTE do CATUAI HOTEL

4º ANO CONSECUTIVO DO GPTW O SICOOB FRONTEIRAS cooperativa financeira com atuação em RONDÔNIA, MATO GROSSO e MATO GROSSO DO SUL é certificado pela consultoria global GREAT PLACE TO WORK. Ambiente de trabalho agradável, clima de cooperação e aprendizado, e valorização profissional! Essas são algumas das qualidades elencadas pelo time de colaboradores do SICOOB FRONTEIRAS e que garantiram à cooperativa financeira, pela quarta vez, o Selo GPTW, certificado pela consultoria global Great Place To Work (GPTW).

A pesquisa Great Place to Work (GPTW) é uma avaliação global da experiência dos funcionários, utilizada para identificar e reconhecer empresas que oferecem ambientes de trabalho excepcionais. A pesquisa, também conhecida como Trust Index® da GPTW, é uma ferramenta utilizada para coletar feedback dos funcionários sobre a cultura e o ambiente de trabalho da empresa. Na foto parte da equipe do SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO

GILBERTO MIRANDA FEZ ANIVERSÁRIO Reconhecido como um dos maiores empresários em Rondônia, GILBERTO MIRANDA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA comemorou aniversário no último dia 23. Na foto estou com o aniversariante na moderna concessionária GWM MEGA MOTORS durante a prestigiada inauguração em Cacoal/RO

GRUPO GILBERTO MIRANDA NA JAMAICA Na última semana, colaboradores do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia participaram do aguardado RECOFIAT INTERNACIONAL na Jamaica, país insular no Mar do Caribe, sendo a terceira maior ilha das Grandes Antilhas. Na foto Edmilson Nogueira Gerente da Filial GIMA em Jaru, Marcia Groner Diretora da PSV Fiat, Citröen e Peugeot em Cacoal e Rolim de Moura, e Murilo Santos Ribeiro Gerente da GIMA em Ariquemes



MARCIA GRONER NA JAMAICA Hospedada no maravilhoso Mondego Bay Resorts na Jamaica, onde participou do RECOFIAT INTERNACIONAL a Diretora Marcia Groner da PSV Fiat, Citröen e Peugeot em Cacoal e Rolim de Moura, desfrutou de momentos inesquecíveis durante a badalada viagem

ATENCIOSA EQUIPE CONSULTORES DE VENDAS PSV FIAT A capacitada e atenciosa equipe de Consultores de Vendas Milton Custódio dos Santos, Sueli Ribeiro, Dyego Ramon, Lukas Prado e Rafael Goes da concessionária PSV FIAT em Cacoal, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia

HAPPY HOUR NA DIMARE Na DIMARE CACOAL durante descontraído happy hour na última sexta-feira, registrei parte da capacitada equipe de colaboradores da prestigiada loja de móveis planejados da famosa marca DIMARE, que recepcionou alguns profissionais em Cacoal. Na foto o vendedor externo Roberlei Vieira, arquitetas Alana Freitas e Ketllyn Santana, o sócio proprietário Wesley Garcia da prestigiada loja, com os convidados arquitetas Thaylana Paula e Danielli Morais, e o corretor de imóveis Anderson Boeck, e o projetista Thiago Vasconcelos da Dimare Cacoal

EQUIPE DIMARE CACOAL Registrei a empresária da educação Elizabete Maria do CEAD ALECRIM DOURADO – Educação Infantil, 02 a 05 anos, e Ensino Fundamental I, 1º ao 5º ano, em um dos inúmeros e elegantes showrooms da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia

QUALIDADE E REQUINTE – CASA & DECORAÇÃO Registrei a consultora de vendas Syndell Foli da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, em um dos pisos da maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, onde o cliente pode conferir as inúmeras opções em tapetes, almofadas, sofás e poltronas. Para conhecer basta visitar a loja, que tem atenciosas consultoras para mostrar todos os produtos disponíveis nos diversos showrooms.

TIAGO BISCONSIN DIRETOR DO GRUPOCAL CACOAL é considerada uma excelente cidade para investir, segundo o empresário Tiago Bisconsin Diretor da GrupoCal Construções e Incorporações com sede em Cacoal, empresa que completa neste ano 26 ANOS de atuação e detém o título de maior incorporadora do interior de Rondônia. Ao longo dessa trajetória, o GrupoCal tornou-se um dos responsáveis por agregar ainda mais valor ao município de Cacoal, que hoje possui um dos metros quadrados mais valorizados do estado.

CHÁ COLONIAL DO LIONS Em recente e prestigiado Chá Colonial realizado pelas domadoras do Lions Clube Cacoal Centro no salão de festas do Catuaí Hotel, em Cacoal/RO, registrei a empresária Elizete Marques com a mãe Teresa Marques e a linda filha caçula Monise

CHÁ COLONIAL – AMIGOS Em recente e prestigiado Chá Colonial realizado pelas domadoras do Lions Clube Cacoal Centro no salão de festas do Catuaí Hotel, em Cacoal/RO, estou com o casal Advogado Leão Adriano Queiroz e a domadora Deborah Queiroz da Dehqueiroz Decora, e sua mãe domadora Lídia Luriko Yassuda Moreira Farmacêutica Magistral e Bioquímica da Farmácia Yassuda