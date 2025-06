EDITAL DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

H. S. INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, localizada

na Rua: Alagoas, n° 1617, Bairro: Industrial, CEP 76.967-560 no município de

Cacoal/RO, inscrita no CNPJ n° 00.611.256/0001-35, vem tornar público que

requereu a renovação da Licença de Operação n. 153334, referente ao processo

administrativo n° 1801/00200/1999, à Coordenadoria de Licenciamento e

Monitoramento Ambiental (COLMAM) da Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), na categoria, serrarias com

desdobramento de madeira em bruto.

Cacoal/RO, 26 de junho de 2025.

_______________________________________________

H. S. INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

CNPJ: 00.611.256/0001-35