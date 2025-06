Ieda Chaves entrega certificados durante execução de cursos do projeto “ALE Vai às Escolas”

A primeira edição de 2025 do projeto “Assembleia Legislativa Vai às Escolas”, proposto pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) e instituído pela Resolução nº 531/2023, formou recentemente 40 novos alunos da Escola Padre Mário Castagna, localizada na zona Sul de Porto Velho.

Os cursos ofertados foram: Informática, Filmagem e Edição de Vídeo em Celular, cada um com carga horária de 10 horas. O objetivo da atividade é proporcionar capacitação que contribua com a inclusão digital e o desenvolvimento de habilidades audiovisuais dos participantes.

Segundo a parlamentar, investir em educação é essencial para a construção de um futuro mais justo e igualitário. “Quando apresentei a indicação do projeto, meu objetivo foi ampliar o acesso da população a oportunidades de capacitação e desenvolvimento, oferecendo novas alternativas de aprendizado e crescimento pessoal”, afirmou.

Ieda Chaves também aproveitou a oportunidade para agradecer e reconhecer o trabalho da Escola Padre Mário Castagna, na pessoa do diretor, professor Francisco Tadeu Reis de Souza. “É gratificante encontrar gestores comprometidos com o futuro da comunidade escolar. Naquela escola, percebi um forte senso de responsabilidade, dedicação e uma clara preocupação com a formação e o futuro profissional dos alunos”.

Premiação

Na ocasião, foi realizada uma minicompetição entre os participantes do curso de Filmagem e Edição de Vídeo em Celular. O grupo com o melhor vídeo foi premiado com quatro bolas esportivas.

Instrução

Os cursos contaram com a instrução de Tiago Sales e Alexandre Badra, sob a direção geral da Escola do Legislativo (Elero), responsável pelo planejamento e execução das atividades.

Sobre o projeto

O projeto “Assembleia Legislativa Vai à Escola” foi aprovado pelos deputados estaduais e tem como foco a realização de palestras e debates em escolas públicas estaduais que aderirem ao programa. A iniciativa visa auxiliar na compreensão do papel de um deputado estadual e da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com o apoio de cartilhas, materiais didáticos e cursos de preparação para o mercado de trabalho. Além disso, a interação proporcionada pelo projeto oferece aos estudantes a oportunidade de compreender melhor o funcionamento do Poder Legislativo Estadual, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos, deveres e do contexto político da sociedade em que vivem.