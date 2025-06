Adolescente é apreendido com arma após postar fotos em rede social em Chupinguaia

Na madrugada desta quinta-feira, 26, um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar no município de Chupinguaia após divulgar em sua rede social imagens em que aparecia segurando uma arma de fogo e posando ao lado de uma motocicleta possivelmente irregular.

Após receber a denúncia com as imagens, os policiais iniciaram patrulhamento pelas ruas da cidade e, por volta de 00h30, localizaram o menor trafegando pela Avenida Tancredo Neves em uma motocicleta Honda CG de cor azul, com as mesmas características relatadas.

Durante a abordagem, foi constatado que o suspeito era menor de idade, não possuía habilitação e conduzia um veículo com o licenciamento vencido.

Ao ser questionado sobre a arma, ele negou inicialmente, mas acabou confessando que guardava uma espingarda calibre 28 sob o colchão de sua cama. Ainda informou que as munições estavam dentro de uma bolsa em seu quarto.

Com autorização do responsável legal do adolescente, os policiais realizaram buscas na residência, onde encontraram a arma e munições intactas, confirmando a veracidade da denúncia.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da CIRETRAN, enquanto o menor, juntamente com o armamento e munições, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para os procedimentos cabíveis.

A polícia também informou que dois roubos a residências foram registrados recentemente em Chupinguaia, cujas características dos autores são semelhantes às do adolescente apreendido: homem alto, magro, vestindo roupas pretas e com o rosto coberto por uma camiseta. Em um dos casos, a vítima relatou que o criminoso estava armado com uma espingarda de grande porte.

As autoridades investigam a possível participação do menor nos crimes ocorridos na cidade.