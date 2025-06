Adolescentes são flagrados consumindo bebida alcoólica dentro de escola em Vilhena

Na quinta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Escola Estadual Maria Arlete Toledo, em Vilhena, após denúncia de que alunos estariam ingerindo bebida alcoólica dentro da sala de aula.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar à unidade de ensino, os policiais mantiveram contato com três estudantes, os quais confirmaram que estavam consumindo vodka durante a aula.

As adolescentes relataram que, antes do horário escolar, encontraram-se com outro colega no bairro Orleans, e juntos decidiram comprar uma garrafa de vodka em um mercado localizado no bairro Florença. Para evitar serem flagrados pelos funcionários da escola, colocaram a bebida em um recipiente camuflado. As estudantes ainda afirmaram que vários colegas da mesma sala também consumiram a bebida alcoólica.

Com o apoio da guarnição da Patrulha Reforço, os policiais realizaram diligências até o estabelecimento comercial onde a bebida foi adquirida. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o comerciante vendeu a garrafa de vodka aos adolescentes.

Durante o depoimento, uma das estudantes revelou que o consumo de bebida alcoólica é comum em sua rotina e que sua mãe tem conhecimento do hábito.

Diante da gravidade da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. O caso deverá ser investigado, incluindo a responsabilidade do comerciante por vender bebida alcoólica a menores de idade.