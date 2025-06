CEREJEIRAS: Jovem é baleado no rosto ao ser atraído por conhecido para “ajudar a desenterrar algo”

Na noite de quinta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no município de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar no local, a equipe policial entrou em contato com o solicitante, identificado pelas iniciais R.G.M., o qual relatou que estava assistindo televisão em sua residência quando ouviu gritos de socorro vindos do lado de fora da propriedade.

Ao sair para verificar o que estava acontecendo, deparou-se com um rapaz ensanguentado, que dizia estar fugindo de um homem conhecido pelo apelido de “Gordinho”.

A vítima, identificada como C.V.S., contou aos policiais que foi atraída pelo suspeito até um local sob o pretexto de ajudar a “desenterrar umas coisas”. No entanto, em determinado momento, o autor sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra ele, atingindo-o no lado direito do rosto. A vítima afirmou não saber informar o modelo nem o calibre da arma utilizada.

Mesmo ferido, C.V.S., conseguiu correr do local e buscar ajuda, mas não soube precisar quantos disparos foram feitos em sua direção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até o Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico.

Com base nas informações repassadas pela vítima, os militares realizaram buscas no sistema da PM e identificaram o suspeito como A.M.O.P., indivíduo já conhecido no meio policial.

Diligências foram realizadas nos locais mencionados pela vítima, bem como na residência do suspeito, porém ele não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para localizar o autor e tomar as providências cabíveis.