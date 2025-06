Deputado Laerte Gomes entrega homenagens a personalidades durante a 6ª Agroshow em Machadinho d’Oeste

A 6ª edição da Agroshow realizada em Machadinho d’Oeste, foi palco de uma sessão solene itinerante da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), marcada por momentos de reconhecimento e valorização de autoridades e personalidades que se destacam na contribuição para o desenvolvimento regional e estadual de Rondônia.

(Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A cerimônia, proposta pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD), contou com a entrega de importantes honrarias legislativas como Medalha de Mérito Legislativo, Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia e Voto de Louvor, concedidas a figuras que, com comprometimento público, dedicação e visão de futuro, ajudam a transformar Rondônia.

Durante o evento, o empresário e ex-deputado estadual Neodi Carlos de Oliveira foi agraciado com a Medalha de Mérito Legislativo, uma das mais altas comendas do Parlamento estadual. A homenagem reconhece sua relevante trajetória no setor público e na iniciativa privada, destacando seu compromisso com o progresso, sua atuação ética e o incentivo ao empreendedorismo. Neodi, que já presidiu a Assembleia Legislativa, é lembrado por seu legado de trabalho, liderança e contribuição direta ao fortalecimento das instituições e da democracia em Rondônia.

O prefeito de Machadinho d’Oeste, Paulo Henrique dos Santos, conhecido como Paulo da Remap, recebeu o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia. A honraria simboliza o respeito e a admiração do povo rondoniense pela sua atuação comprometida, que tem promovido o crescimento do município, além de fortalecer a região e o Estado.

Para o deputado Laerte, o reconhecimento é mais do que merecido.

“Paulo tem sido uma liderança atuante, que trabalha com responsabilidade e amor por Rondônia. Seu legado já impacta vidas e projeta um futuro promissor para todos”, disse o deputado.

Já a Comissão Organizadora da 6ª Agroshow, composta por representantes da Junta Comercial de Machadinho d’Oeste, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, foi homenageada com o Voto de Louvor , em reconhecimento à dedicação, ao esforço e ao comprometimento na realização de um dos maiores eventos do agronegócio rondoniense. A feira movimenta a economia local, fortalece parcerias e valoriza o trabalho do homem do campo.

A sessão solene também prestou homenagens a servidores da segurança pública. Os militares da Polícia Militar de Rondônia, 1º Tenente PM Demartone Gatti, 2º Sargento PM Ricardo Soares e Cabo PM Paulo César, foram condecorados com a Medalha de Mérito Legislativo. O reconhecimento se deu pelos relevantes serviços prestados à segurança pública e à população de Rondônia.

Segundo o deputado Laerte, a homenagem simboliza “respeito, gratidão e valorização do trabalho exemplar dos profissionais, que atuam com bravura, espírito público e responsabilidade na proteção da sociedade e na manutenção da ordem e da paz no Estado”. Laerte Gomes, que tem sido um grande parceiro de Machadinho d’Oeste e já destinou mais de R$ 14 milhões em investimentos para o município, destacou a importância da Agroshow para o desenvolvimento econômico e social da região.

“A entrega dessas homenagens é um ato de justiça e gratidão a quem, com trabalho sério, ajuda a construir um Rondônia melhor para todos”, afirmou o parlamentar.