Grave acidente entre moto e picape deixa mulher morta e homem em estado grave na RO-370 em Corumbiara

Na manhã desta sexta-feira, 27, um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma picape foi registrado na RO-370, no entroncamento que dá acesso ao distrito de Vitória da União, zona rural do município de Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, na motocicleta estavam duas pessoas identificadas como Ivanilton Furtado de Souza, de 33 anos, e Andressa Pereira de Jesus, de 25 anos. Com o impacto da colisão, ambos sofreram politraumatismo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro das vítimas, encaminhando-as imediatamente ao hospital municipal de Corumbiara. No entanto, Andressa não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade de saúde. Já Ivanilton, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido em estado grave para o hospital de Cerejeiras, com possibilidade de remoção para uma unidade de referência em Cacoal.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A perícia foi acionada e deverá emitir um laudo com as causas da colisão.

O corpo de Andressa será removido pela funerária CenterPax, que ficará responsável pelos trâmites legais. O casal tem quatro filhos e, inclusive, neste sábado, 28, o mais novo completa 1 ano de idade.