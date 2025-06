Jaime Bagattoli vota contra aumento de deputados federais e pela derrubada do IOF

Se mantendo fiel ao discurso de cortes de gastos da máquina pública e no combate ao aumento de impostos, o senador Jaime Bagattoli (PL) manteve os votos já anunciados em duas importantes votações do Senado nesta semana.

A primeira foi sobre o PLP 177/2023 que aumenta o número de deputados federais dos atuais 513 para 531 parlamentares. Na ocasião, o senador votou contra o projeto e disse que a aprovação foi um grande desrespeito com o contribuinte.

“Num momento em que precisamos discutir urgentemente uma Reforma Administrativa, aprovar isso foi um grande desrespeito com o povo brasileiro” disse o senador.

Já na segunda votação simbólica, Bagattoli acompanhou a oposição e votou pela derrubada da medida que aumenta o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), entendendo que o contribuinte já não suporta mais tanta tributação.

No dia seguinte, o senador também se manifestou sobre o desejo do Governo e do ministro Haddad de levar o tema do IOF ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“O Governo não assimilou a derrota histórica no Congresso e agora deseja levar o tema do IOF ao Supremo, gerando mais um embate entre os poderes e dizendo ao povo que insiste em aumentar impostos sem cortar despesas”, acrescentou.