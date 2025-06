Mulher não aceita separação e agride ex-companheiro em loja de conveniência em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 26, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal registrada em uma loja de conveniência, em Vilhena.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, identificada como J., que relatou ter sido agredido fisicamente por sua ex-companheira.

De acordo com ele, a mulher chegou ao estabelecimento e, ao vê-lo acompanhado de outra mulher, iniciou uma série de agressões com tapas e arranhões, resultando em escoriações no braço esquerdo e no pescoço.

Ainda conforme o relato da vítima, não satisfeita com as agressões físicas, a suspeita utilizou um veículo Chevrolet Onix e colidiu intencionalmente contra um automóvel Toyota Corolla, que estava sob sua responsabilidade, causando danos na parte frontal do carro.

Após os atos de violência, a suspeita fugiu do local antes da chegada da guarnição e, até o momento do registro da ocorrência, não havia sido localizada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que adotará as providências cabíveis.