Mulher sofre tentativa de feminicídio durante confraternização em Vilhena

Na quinta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava em sua residência, participando de uma confraternização na companhia do agressor, quando, repentinamente e sem motivo aparente, ele se apossou de um canivete e tentou golpeá-la.

A agressão só não foi consumada graças à rápida intervenção da filha da vítima, que posicionou-se entre os dois. Na tentativa de escapar da situação, a mulher caiu ao chão, sofrendo escoriações e uma lesão no joelho direito.

Após perceber que a polícia havia sido acionada, o suspeito fugiu do local, levando consigo a arma branca utilizada na tentativa de agressão.

A guarnição realizou diligências na tentativa de localizar o indivíduo, porém, até o momento do registro da ocorrência, ele não havia sido encontrado.

A vítima recebeu atendimento médico e foi devidamente orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis, incluindo a possibilidade de representação criminal e solicitação de medidas protetivas de urgência.