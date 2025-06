Produtores convidam população para final de Campeonato Estadual de rodeio que terá entrada gratuita em Vilhena

Na próxima semana, Vilhena será palco de um dos maiores eventos do ano: o 1º Campeonato Estadual de Rodeio do Rondônia.

O evento, que começou em 8 de maio e percorreu seis municípios da região, chega agora à sua fase final, promovendo diversão e cultura local.

Para falar sobre a festa, os produtores Alâni Monteiro e José Geraldo, o salva vidas João Victor , representando a diretoria da Associação de Agricultura, Cultura, Esporte e Lazer Flor do Amazonas (AACELFA), visitaram a redação do Extra de Rondônia.

Eles convidaram a população para participar do evento, que ocorrerá de 03 a 06 de julho, no estádio “Portal da Amazônia”.

De acordo com o grupo, a estrutura em Vilhena será maior do que as das etapas anteriores e a entrada será gratuita. A programação começa às 20h diariamente, incluindo rodeios e shows com artistas regionais. Alâni Monteiro destacou que todos estão convidados a aproveitar momentos de alegria e diversão.

O evento conta com o apoio cultural do Governo do Estado de Rondônia, SEJUCEL, a prefeitura de Vilhena e, especialmente, da deputada estadual Rosangela Donadon.