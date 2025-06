Prova Nacional Docente será exigência em futuros concursos da educação em Vilhena

O município de Vilhena anunciou que irá adotar a Prova Nacional Docente (PND) como critério classificatório nos próximos concursos públicos para cargos de professor da educação básica.

A decisão coloca o município entre os primeiros do país a incorporar oficialmente a avaliação lançada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) como instrumento de seleção de profissionais para a rede pública de ensino.

A PND é uma iniciativa inédita do Ministério da Educação (MEC) e será aplicada pela primeira vez no dia 26 de outubro de 2025, com o objetivo de avaliar os conhecimentos e competências dos concluintes dos cursos de licenciatura em todo o Brasil. A proposta busca contribuir com a melhoria da formação docente e garantir que os futuros professores que ingressam nas salas de aula estejam mais bem preparados para os desafios da educação básica.

A estrutura da avaliação será dividida em duas partes: a primeira, de Formação Geral Docente, contará com 30 questões objetivas e uma questão discursiva. A segunda, voltada ao Componente Específico da licenciatura cursada, trará 50 questões objetivas sobre conteúdos das áreas específicas, como Letras, Matemática, Ciências Biológicas, entre outras.

Poderão participar da prova, de forma automática, todos os estudantes concluintes dos cursos de licenciatura inscritos no Enade 2025. Outros candidatos, inclusive formados em anos anteriores, também poderão se inscrever, desde que tenham interesse em utilizar a nota da PND em concursos públicos que adotem o exame como critério classificatório.

O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição será de 30 de junho a 4 de julho, enquanto as inscrições regulares ocorrem de 14 a 25 de julho. A taxa poderá ser paga até o dia 31 de julho. Estudantes inscritos no Enade 2025, pessoas cadastradas no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção, mediante solicitação no site oficial: pnd.inep.gov.br/pnd.

A aplicação da PND será realizada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com início às 13h30 (horário de Brasília). O resultado final está previsto para ser divulgado em 10 de dezembro de 2025.

Com a adesão de Vilhena à iniciativa, a expectativa é de que os concursos públicos municipais passem a valorizar, cada vez mais, a qualificação dos docentes, promovendo mais equidade, excelência e eficiência na educação pública.

Mais informações, matrizes de referência e materiais de apoio para a prova estão disponíveis no site do INEP: pnd.inep.gov.br/pnd.