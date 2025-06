VÍDEO: Empresário de Cerejeiras sofre acidente na BR-364 próximo a Vilhena e está em estado grave

Na manhã desta sexta-feira, 27, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-364, nas proximidades da localidade conhecida como São Lourenço, a cerca de 60 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

As vítimas são o casal de empresários de Cerejeiras, Milton Alves, de 54 anos, e sua esposa, Sirlene Antunes Castanho, de 53.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Milton dirigia uma caminhonete quando, ao realizar uma ultrapassagem malsucedida, colidiu frontalmente com um caminhão.

Com o forte impacto, a picape saiu da pista e capotou em uma ribanceira. Milton sofreu múltiplas fraturas, além de traumatismo craniano, sendo socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi intubado e encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde aguarda transferência para uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Cacoal.

A esposa, Sirlene, também ficou ferida, porém está consciente e seu estado de saúde é estável, sem risco de morte.

Milton Alves é figura bastante conhecida em Cerejeiras, onde é chamado popularmente de “Milton do bar”. Além de empresário, também atua como assessor do deputado estadual Ezequiel Neiva.

>>>Vídeo: