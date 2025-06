Wesley Germiniano acompanha comitiva do Governo em visitas aos municípios do Cone Sul de RO

O Governo de Rondônia realizou, na última semana, uma série de visitas institucionais aos sete municípios que compõem a região do Cone Sul do Estado, Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara e Chupinguaia.

A comitiva foi formada por Carlos Magno, secretário adjunto da Casa Civil, e Cláudio, secretário de Governo, que percorreram o interior com o objetivo de fortalecer a relação entre o Estado e as administrações municipais.

A agenda reforça a política municipalista adotada pelo governador Marcos Rocha, que prioriza o contato direto com os gestores locais como estratégia para aprimorar a execução de políticas públicas e tornar a escuta da população mais efetiva.

Acompanhando a comitiva em todas as agendas, o secretário regional do Governo em Vilhena, Wesley Germiniano, desempenhou papel estratégico nas articulações com as lideranças municipais. Atuando como “ponte” entre o Governo de Rondônia e os municípios do Cone Sul, Wesley destacou a relevância da aproximação institucional para impulsionar ações concretas em cada cidade.

“Essas visitas mostram que o governo está presente, ouvindo as lideranças locais e compreendendo de perto as demandas da população. Nosso papel, enquanto representação do Estado aqui no Cone Sul, é justamente garantir esse diálogo contínuo e produtivo com os municípios”, enfatizou Wesley Germiniano.

Durante os encontros, foram debatidas estratégias para aprimorar a comunicação entre os entes governamentais e alinhar projetos de interesse regional, promovendo mais agilidade e eficiência na execução de ações em benefício da população.