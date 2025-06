Deputado Cássio Gois divulga programação do estande da ALE-RO na 4ª edição da CAFECAU em Cacoal  

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) divulgou nesta semana a programação oficial do estande institucional que será montado durante a 4ª edição da CAFECAU, que acontece de 04 a 06 de julho de 2025 em Cacoal.

O espaço promete ser um dos grandes destaques do evento, com uma agenda repleta de atividades educativas, palestras técnicas e solenidades de reconhecimento a personalidades do setor agropecuário.

O estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) oferecerá durante os três dias de evento uma série de atividades voltadas para capacitação e desenvolvimento do setor agropecuário.

Na sexta (04) e sábado (05), das 14h30 às 17h, acontece a Oficina de Fotografia ministrada pelo renomado professor Marcos Grutzmacher, com emissão de certificados aos participantes.

No domingo (06), o espaço recebe duas importantes palestras: às 16h30, os advogados Dr. Renan Maldonado e Dr. Augusto Caldeira abordarão temas cruciais como “Produtor endividado: Como proteger sua terra antes que o banco tome” e “Multado e Embargado: Como retomar a produção”.

Ainda no domingo, às 19h, os especialistas Diego Renier e Caio Nascimento ministrarão a palestra “Patrimônio Sólido”, com estratégias para gestão patrimonial e economia de impostos.

Solenidades e homenagens



Além das atividades técnicas, a programação inclui momentos cívicos e de reconhecimento. Na sexta-feira (04), às 19h, acontece sessão solene de outorga de voto de louvor conduzida pelo deputado Cirone Deiró (União).

Já no sábado (05), às 18h, será a vez do deputado Cássio Gois realizar sessão solene para entrega de votos de louvor e homenagens a personalidades que se destacaram no desenvolvimento do Estado Rondônia.

Inscrições abertas



As inscrições para todas as atividades podem ser realizadas diretamente no estande da ALE-RO durante o evento ou antecipadamente através do site oficial da Escola do Legislativo.

O deputado Cássio Gois destacou que “a programação foi cuidadosamente elaborada para atender as principais demandas dos produtores rurais, combinando conhecimento técnico com reconhecimento aos que fazem a diferença no campo”, afirmou.

Encerramento



As atividades do estande da ALE-RO na CAFECAU 2025 se encerram no domingo (06) às 20h30, após a última palestra.

O deputado Cássio Gois convida toda a população para prestigiar: “será uma grande oportunidade para adquirir conhecimento, networking e celebrar as conquistas do nosso agronegócio. O estande da ALE-RO estará de portas abertas para receber todos os produtores e interessados”.