Mulher é presa após agredir policiais e desacatar guarnição durante briga de casal em Vilhena

Uma ocorrência de desentendimento familiar terminou na prisão de uma mulher na Rua Carlos Sthal, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A suspeita, foi detida após investir fisicamente contra policiais militares e proferir uma série de ofensas e ameaças contra a guarnição.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma possível situação de violência doméstica.

No local, os agentes encontraram o casal com os ânimos alterados e sinais visíveis de embriaguez. O companheiro relatou que pretendia ir embora, mas ela havia tomado seu celular e a quantia de R$ 200,00. Ele apresentava cortes nos braços que, segundo o próprio, foram causados por autolesão.

AGRESSIVIDADE E DESACATO

Desde a chegada da equipe, a mulher demonstrou extrema agressividade, afirmando que a polícia “não estava fazendo seu trabalho”. Na sequência, passou a proferir palavras de baixo calão e ofensas graves contra os militares.

Além dos xingamentos, a mulher desafiou os policiais para o confronto físico e tentou desferir chutes contra os integrantes da guarnição.

Devido ao estado de descontrole e ao risco à integridade física dos presentes, os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização e algemas para contê-la.

Mesmo durante o transporte na viatura, a suspeita continuou desferindo chutes contra a carroceria do veículo.

AMEAÇAS NA DELEGACIA

A confusão persistiu na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Mesmo dentro da unidade, a mulher seguiu gritando e ameaçando os policiais de morte, afirmando que os agrediria caso os reconhecesse em via pública. De forma descontrolada, ela ainda passou a bater contra as grades da cela.

Devido à recusa da suspeita em colaborar com os procedimentos legais e em assinar o termo de compromisso, não foi possível a confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Diante da materialidade dos crimes de resistência, desobediência, desacato e ameaça, ela recebeu voz de prisão e foi apresentada à autoridade judiciária para as providências cabíveis. O caso contou com o apoio de uma guarnição de reforço para garantir a ordem no local.