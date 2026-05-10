Motorista sem habilitação e embriagado colide contra caminhão estacionado em Vilhena

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar na Rua Argeu Bernardes, nas proximidades da antiga panificadora Fiorentina, em Vilhena.

O condutor de um veículo de passeio colidiu contra um caminhão que estava devidamente estacionado na via pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição encontrou o veículo Chevrolet Cruze, com o pneu dianteiro direito estourado devido ao impacto contra um caminhão Mercedes-Benz.

O motorista, identificado pelas iniciais W., estava ao lado do automóvel no momento da chegada dos militares.

EMBRIAGUEZ E FALTA DE CNH

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

Diante da negativa, ele foi encaminhado para exame clínico, onde o médico legista confirmou formalmente o estado de embriaguez alcoólica.

O proprietário do caminhão atingido não foi localizado no momento do registro, apesar de vizinhos terem indicado sua residência à equipe policial.

RELATO DE FURTO E DESFECHO

Aos policiais, W., alegou que, logo após o acidente, dois indivíduos se aproximaram e subtraíram seu aparelho celular Samsung. A guarnição realizou diligências pelas imediações para tentar localizar os suspeitos do suposto furto, porém ninguém foi detido.

O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Ele foi autuado pelos crimes de conduzir veículo sob influência de álcool e dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Após o pagamento de fiança estipulada pela autoridade policial, o envolvido foi liberado para responder ao processo em liberdade.