PM prende suspeito de série de atos de importunação sexual em frente a comércios e praças em Vilhena

A Polícia Militar de Vilhena prendeu um homem identificado pelas iniciais L. F. C., sob a suspeita de praticar reiterados atos de importunação sexual em diferentes pontos da cidade.

O homem, que conduzia um veículo Fiat Strada de cor preta, foi flagrado em frente a Praça Nossa Senhora Aparecida após denúncias de populares.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada após o indivíduo ser visto expondo-se de maneira inadequada para pessoas que transitavam pelo Centro.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir a pé, saindo do carro agachado, mas foi rapidamente contido pelos militares. Ele apresentava suor excessivo e o banco do automóvel estava totalmente reclinado.

RELATOS DAS VÍTIMAS

Vítimas que trabalham em uma loja de roupas infantis na Avenida Melvin Jones relataram momentos de horror. Segundo elas, o homem estacionou em frente ao estabelecimento, abaixou as vestes dentro do carro e abriu a porta para garantir que fosse visto pelas mulheres e por uma criança de apenas três anos que estava no local.

Os relatos indicam que esta não foi uma ação isolada. As vítimas afirmaram que o suspeito já havia repetido o mesmo comportamento obsceno em duas ocasiões na última quinta-feira, uma vez na sexta-feira e novamente neste sábado.

Outras mulheres também procuraram a polícia para denunciar que foram alvo do suspeito tanto na Avenida Paraná, Avenida Perimetral, Avenida Melvin Jones e na Praça Nossa Senhora Aparecida, onde ele agia de forma idêntica.

INVESTIGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E HISTÓRICO CRIMINAL

Devido ao fato de o indivíduo retornar sistematicamente aos locais onde as vítimas se encontravam, a polícia investiga se a conduta também configura o crime de perseguição (stalking).

O aparelho smartphone do suspeito foi apreendido e entregue à Polícia Civil para perícia, a fim de verificar se ele fotografava ou filmava as vítimas durante os atos.

Ainda conforme apurou a reportagem, o sistema policial revelou que L. F. C., é reincidente e possui um extenso histórico de ocorrências de natureza semelhante registradas em outras cidades do estado.

O veículo utilizado nos crimes permaneceu trancado no local da abordagem por falta de meios para remoção imediata, enquanto o suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a formalização do flagrante.