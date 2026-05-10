Homem é baleado em frente a comércio na Avenida Paraná em Vilhena

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio em frente de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Paraná, em Vilhena.

A vítima, identificada pelas iniciais K., foi alvo de diversos disparos de arma de fogo em plena via pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após populares ouvirem os estampidos dos tiros.

Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Regional por terceiros.

Testemunhas que estavam nas proximidades afirmaram não ter conseguido visualizar o autor dos disparos, nem identificar se o criminoso fugiu a pé ou em algum veículo.

ESTADO DE SAÚDE E RELATO

Os policiais deslocaram-se até a unidade hospitalar para colher o depoimento da vítima. Foi constatado que K., foi atingido por quatro disparos: um no peito, um na perna direita, um na axila e um na nádega. Devido aos locais atingidos, as lesões foram consideradas graves e com risco de morte.

Ao ser questionado sobre a motivação do crime, o jovem relatou aos militares que não possui desavenças conhecidas e que desconhece quem teria interesse em atentar contra sua vida. Ele não soube fornecer detalhes que pudessem levar à identificação do atirador.

INVESTIGAÇÃO

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) como tentativa de homicídio.

O caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que deverá buscar imagens de câmeras de segurança de comércios vizinhos na Avenida Paraná para tentar identificar a autoria e a dinâmica do crime.

Após o registro, guarnições da PM intensificaram o patrulhamento nas imediações do bairro para garantir a segurança da comunidade e prevenir novos incidentes.