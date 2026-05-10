Veículo atinge muro de residência e destrói registro de água durante madrugada em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de dano material no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O proprietário de um imóvel solicitou a presença da guarnição após constatar que o muro de sua residência havia sido atingido por um veículo durante a madrugada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares conversaram com vizinhos do solicitante em busca de informações.

Uma das testemunhas relatou ter ouvido um forte barulho de colisão e, ao verificar o que havia ocorrido, visualizou um carro evadindo-se do local em alta velocidade.

Segundo o relato, tratava-se de um veículo de cor prata, mas não foi possível identificar a marca ou a placa.

SUSPEITAS E DANOS ADICIONAIS

Outro morador da localidade apresentou uma versão diferente quanto à cor do automóvel, levantando a suspeita de que o causador do dano poderia ser um veículo modelo Fiat Up, de cor branca.

De acordo com o vizinho, esse carro tem sido visto realizando manobras perigosas e direção imprudente na região há vários dias, embora não pudesse afirmar com total certeza se foi este o responsável pelo impacto da madrugada.

Durante a averiguação no local, a guarnição constatou que o prejuízo não se restringiu apenas ao muro. Um registro de água do terreno vizinho também foi destruído, com indícios claros de ter sido atingido pelo mesmo veículo envolvido no incidente.

MONITORAMENTO

A solução para o caso pode estar em imagens de segurança. A polícia identificou que o imóvel situado à esquerda da casa atingida possui um sistema de monitoramento por câmeras que aponta para o local da colisão.

No entanto, no momento da diligência, não havia responsáveis no local para disponibilizar o acesso aos vídeos.

A ocorrência foi registrada para que a vítima possa dar prosseguimento aos trâmites legais e, posteriormente, anexar as imagens das câmeras para identificar o condutor e buscar o ressarcimento dos danos materiais causados.