IFRO recebe novos investimentos por meio de emenda parlamentar da deputada Lebrinha

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), no município de São Miguel do Guaporé, recebeu oficialmente uma emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Lebrinha (União Brasil), com apoio do deputado federal Lebrão (União Brasil).

A entrega simbólica foi realizada durante visita à unidade, com a presença do diretor Mauro, servidores e estudantes.

“A destinação desses recursos atende às necessidades da instituição e da comunidade local”, afirmou a deputada Lebrinha.

Do total repassado, R$ 130 mil serão aplicados na ampliação do acervo técnico e bibliográfico da instituição. Outros R$ 300 mil serão utilizados para aquisição de mobiliário escolar. Também foram destinados R$ 500 mil para procedimentos de correção visual, com foco na ampliação do acesso à saúde oftalmológica.

Somadas às demais emendas já destinadas ao campus e à área da educação, os parlamentares ultrapassam o montante de R$ 2 milhões em investimentos voltados ao setor.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a estrutura educacional e ampliar o acesso a serviços essenciais para a população.

A deputada Lebrinha destacou a importância do apoio constante do Governo de Rondônia desde o início do mandato, ressaltando que essa parceria tem sido fundamental para viabilizar as emendas e impulsionar o desenvolvimento dos municípios rondonienses.