Centro de Castração é construído em Vilhena com emenda do deputado estadual Luizinho Goebel

Vilhena será a primeira cidade do Cone Sul de Rondônia a contar com um Centro de Castração de Cães e Gatos exclusivo na rede pública.

A construção da unidade está concluída na rua Ana Néri, bairro Alto Alegre, em frente à Escola Maria Arlete Toledo, e representa um marco na causa animal do município.

A obra é fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, viabilizada em parceria com o Governo do Estado e com contrapartida da Prefeitura de Vilhena. O investimento total é de R$ 390.600,77.

De acordo com a Prefeitura, o centro será o primeiro da cidade destinado exclusivamente a procedimentos gratuitos de castração animal. A iniciativa tem como objetivo o controle populacional de cães e gatos, o que contribuirá para a redução de doenças zoonóticas, como raiva e leishmaniose, melhorando a saúde pública municipal.

A estrutura terá 133,6 m² e contará com: Sala de cirurgia, Sala de esterilização, Sala de higienização, Consultório, Recepção, Sala de pré e pós-operatório, Depósitos, Copa e Banheiros.

O centro atenderá gratuitamente tutores que não têm condições financeiras de arcar com a castração de seus pets, além de atuar em parceria com entidades de proteção animal.

Com a conclusão da obra, a cidade de Vilhena dará um importante passo na promoção do bem-estar animal, no controle de natalidade dos pets e no combate ao abandono de cães e gatos.