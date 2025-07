PalpiteCast: o podcast de maior audiência das Américas conquista patrocínios de peso

O PalpiteCast, apresentado por Luiz Ademar, Marcelo Santoro, Nilton Ramos e Paulo Arnoldo, é hoje o podcast esportivo de maior audiência das Américas.

Com uma linguagem direta, opiniões firmes, bastidores exclusivos e convidados de peso, o programa se consolidou como uma das principais vitrines do esporte e do entretenimento no continente.

Esse sucesso se fortaleceu ainda mais com a chegada de grandes patrocinadores, graças à articulação do empresário Nilton Ramos, CEO da Miami Group Invest – Rei das Fazendas Agronegócios, um dos nomes mais influentes do agronegócio brasileiro e grande incentivador do esporte nacional. Foi ele quem conduziu pessoalmente todo o processo que resultou no apoio de marcas expressivas ao podcast.

Hoje, o PalpiteCast conta com o patrocínio de Miami Group Invest, Zaeli Alimentos, Kappa e Rei das Fazendas Agronegócios, marcas que enxergam no projeto uma plataforma de alto impacto, alcance nacional e credibilidade sólida junto ao público.

Os mesmos patrocinadores também estão ligados diretamente ao fortalecimento do futebol em Rondônia, com destaque especial para o Barcelona de Rondônia, clube tradicional do estado que vem se consolidando como um dos principais representantes do futebol rondoniense. O apoio da Miami Group Invest e seus parceiros tem sido fundamental para a reestruturação do clube, que hoje simboliza a força e o potencial do esporte local.

No processo de reposicionamento da Kappa na América Latina, o empresário italiano Fabrizio Michelini, responsável pela marca no continente, nomeou oficialmente Nilton Ramos como embaixador da Kappa na América Latina. A parceria entre os dois vem fortalecendo a presença da Kappa em projetos estratégicos como o PalpiteCast, o Barcelona de Rondônia e, futuramente, até mesmo no UFC Brasil.

Com participações marcantes de atletas do UFC, jogadores com passagens pela Seleção Brasileira e nomes reconhecidos no cenário internacional, o PalpiteCast segue crescendo em audiência, visibilidade e impacto. O projeto se firma como um dos mais respeitados do país, unindo esporte, mídia e grandes marcas sob uma mesma bandeira.

O talento dos apresentadores, a força dos patrocinadores e a visão de Nilton Ramos colocam o PalpiteCast no topo da mídia esportiva das Américas, elevando também o nome de Rondônia no cenário nacional e internacional.