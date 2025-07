Preço do boi gordo hoje: veja os patamares em que a arroba foi negociada

O mercado físico do boi gordo abriu a semana com preços em queda nas principais regiões de produção e comercialização do Brasil.

Segundo o analista da consultoria Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, em linha com o posicionamento das escalas de abate, mais confortáveis após o aumento da disponibilidade de animais na semana passada.

“A frente fria que atingiu o país semana passada resultou na ampliação da oferta de animais terminados em regime extensivo. Vale destacar que em julho haverá maior disponibilidade de bois terminados em confinamento, com boa incidência de animais de parceria (contratos a termo), além da utilização de confinamentos próprios”, ressalta.

Média da arroba do boi

São Paulo: R$ 315,75 — na sexta: R$ 317,33

R$ 315,75 — na sexta: R$ 317,33 Goiás: R$ 296,43 — R$ 297,14

R$ 296,43 — R$ 297,14 Minas Gerais: R$ 300,29 — R$ 303,82

R$ 300,29 — R$ 303,82 Mato Grosso do Sul: R$ 314,09 — R$ 315

R$ 314,09 — R$ 315 Mato Grosso: R$ 319,19 — R$ 322,70

Mercado atacadista

O mercado registra preços acomodados para a carne bovina. Segundo Iglesias, a expectativa é de algum espaço para recuperação dos preços no decorrer da primeira quinzena do mês.

“Porém, o movimento será limitado pelo padrão de consumo delimitado no Brasil: a prioridade é o consumo de proteínas mais acessíveis, a exemplo da carne de frango, ovos e embutidos.”

O quarto traseiro permanece precificado a R$ 23 por quilo, o dianteiro ainda é cotado a R$ 19 por quilo e a ponta de agulha segue a R$ 18,50 por quilo.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em baixa de 0,9%, sendo negociado a R$ 5,4335 para venda e a R$ 5,4315 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,4247 e a máxima de R$ 5,5057. Em junho, a baixa foi de 5%. A moeda recuou 4,8% no trimestre e 6,4% no semestre.