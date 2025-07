Suspeito de tráfico é detido com pedra de crack e dinheiro no bairro São José em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 30, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em via pública, no bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a denúncia relatava que um homem de pele morena, vestindo calça jeans azul, camisa preta e boné rosa, estaria comercializando entorpecentes na rua.

Durante patrulhamento na região indicada, os policiais localizaram um indivíduo com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou comportamento suspeito, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram no bolso da calça do suspeito, identificado como S.A.M.M., de 26 anos, de nacionalidade venezuelana, uma pedra aparentando ser crack. Questionado, ele afirmou ter adquirido a substância por R$ 100. Além da droga, também foi encontrada com ele a quantia de R$ 92 em dinheiro.

Em consulta ao sistema, os policiais verificaram que o suspeito já possuía passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas. Ainda segundo a guarnição, com ele não foram localizados objetos que indicassem ser usuário da substância.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.