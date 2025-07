Vilhena “recebe” julho com temperatura baixa e termômetros registram até 9ºC nesta terça

Julho trouxe temperaturas baixas a Vilhena.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o termômetro localizado no aeroporto registrou mínima de 9°C às 7h desta terça-feira, 1º de julho.

Ainda, conforme o CPTEC, a previsão é que o frio persista ao longo da semana, com as temperaturas mínimas também atingindo cerca de 9°C nesta quarta-feira, 2 de julho.

MASSA DE AR POLAR

A massa de ar polar avança sobre o Brasil até sexta (4), provocando queda nas temperaturas em várias regiões. Quarta frente fria do ano deve ser menos intensa que as anteriores, com efeitos mais concentrados no Sul e partes do Centro-Oeste.